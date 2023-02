Il M5S guarda alle elezioni del 2024: partono una serie di incontri con le associazioni del territorio

Il Movimento 5 Stelle di Forlì, in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024 intende avviare una serie di incontri con le Associazioni Economiche, Sociali e del Volontariato presenti sul Territorio. "L'obiettivo è quello di conoscere i bisogni della nostra Comunità in tutti i suoi aspetti, a partire da chi vi opera e vi lavora quotidianamente, al fine di costruire insieme il programma elettorale dei prossimi 5 anni per il nostro Comune", spiegano i pentastellati. Agli incontri parteciperanno i consiglieri comunali Eros Brunelli e Franco Bagnara e il portavoce Sergio Petroncini, cui si affiancheranno di volta in volta altre persone in base alle loro competenze e interessi. "Con questa iniziativa vogliamo arricchire le nostre conoscenze delterritorio e raccogliere consigli e suggerimenti al fine di svolgere sempre meglio il nostro lavoro politico al servizio della collettività", concludono.