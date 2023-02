Il Partito Socialista elegge il nuovo segretario regionale, "Confronto serrato e animato"

Si è svolto sabato a Bologna il Congresso Regionale del Partito Socialista, che ha eletto il riminese Francesco Bragagni, segretario provinciale di Rimini e assessore alle risorse umane, ai servizi civici e alla legalità del comune riminese. "Il congresso è un appuntamento importante della e nella vita di un partito - esordisce Vanessa Marchi, segretario provinciale del Psi di Forlì -. Il nostro Congresso Regionale svoltosi sabato è stato caratterizzato da un confronto serrato e animato, a testimonianza del fatto che i socialisti sono vivi e vegeti e che è forte la volontà che anima in noi di riacquistare centralità nel panorama politico. Non è stato solo un puro fatto organizzativo, ma ha costituito di per sé un altissima manifestazione di valore politico. Ci congratuliamo con Bragagni, augurandogli un buon e proficuo lavoro, certi che lavoreremo uniti per riconquistare il ruolo che ci spetta a livello regionale, provinciale e comunale con idee e programmi adeguati e seri, condivisibili e sostenibili".