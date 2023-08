Il presidente regionale di LegaCoop: "In Emilia-Romagna servono immigrazione e natalità"

Daniele Montroni, ex Parlamentare del Partito Democratico, guida oggi il sistema regionale di Lega Coop, colosso da 35 miliardi di fatturato annuo, il 17 per cento del PIL regionale. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha risposto a domande su temi di attualità. Lo stato di salute della cooperazione? "Abbiamo chiuso i bilanci del 2022 in attivo, ma pandemia, guerra e crisi climatiche hanno fatto diminuire le capacità di investimento di diverse nostre aziende". Il Commissario Figliuolo? "Persona di qualità, lo abbiamo conosciuto e apprezzato durante la pandemia. Ma la struttura commissariale rimane a 450 km di distanza e servono finanziamenti urgenti che al momento non ci sono".

Ce la farà la Romagna a risollevarsi? "Ce la dobbiamo fare, la gente va confortata, ma servono Governo ed Europa". La difficoltà nel reperire personale in diversi settori? "Dobbiamo allargare lo sguardo. In Emilia Romagna la disoccupazione è al 5 per cento, ai livelli minimi nei Paesi evoluti. Significa che serve nuova forza lavoro. Bando ai qualunquismi, gli imprenditori sanno che serve una nuova politica della immigrazione e anche, in prospettiva, incentivazione alla natalità".