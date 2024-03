Imbrattato il simbolo del 'Popolo della Famiglia' al comitato elettorale di Zattini: "A chi diamo fastidio?"

Il Popolo della Famiglia compie oggi 8 anni di vita. Fu fondato infatti l' 11 marzo 2016 a Roma all'indomani del "Family Day" organizzato al Circo Massimo per manifestare contro il disegno di legge sulle unioni civili voluto dal governo Renzi. "Questo anniversario lo dedichiamo a chi, a Forlì, non vorrebbe vedere il nostro simbolo sulla scheda elettorale e ha provato a cancellarlo dalla vetrina della sede del comitato che sostiene la ricandidatura di Zattini a poche ore dalla sua inaugurazione ufficiale in piazza Saffi?", riporta una nota del partito.

Ed ancora: "Perché oscurare solo il nostro logo? A chi dà fastidio una famiglia che si tiene per mano e la scritta "no gender nelle scuole"? Da una parte ci viene rimproverato di pedalare a vuoto, dall'altra ci viene riconosciuta con fastidio una forza che deriva dalla costanza con cui ci ostiniamo a portare avanti le nostre idee nell'attività politica. Se in questa tornata elettorale siamo presenti a fianco di Zattini con la nostra lista lo dobbiamo ai quasi mille cittadini che già cinque anni fa ci hanno dato fiducia, permettendoci oggi di portare all'interno del programma di coalizione le nostre proposte sul futuro della città".

"Forlì può essere sempre di più una città a misura di famiglia, ci sono tutte le condizioni per dare un nuovo impulso alle politiche familiari, con conseguente ricaduta positiva sulla vita della città.

Consideriamo l'imbrattatura di sabato per mano di ignoti un buon auspicio per il Popolo della Famiglia di Forlì; è la prima croce sul nostro simbolo, la prima intenzione di voto per la coalizione del sindaco Zattini", conclude una nota del Popolo della Famiglia.