In via Zignola sorgerà una cabina elettrica, "è in una zona alluvionata": scontro tra Pd e il vicesindaco Mezzacapo

Botta e risposta tra il vicesindaco Daniele Mezzacapo e la consigliera Pd, Elisa Massa, in merito alla realizzazione di una cabina elettrica in via Zignola. L'esponente del Pd ha parlato di opera "inopportuna in quella sede", "dell'altezza di 15 metri e che, leggendo la relazione di Arpae, produrrà inquinamento acustico". Prevista anche la realizzazione di una strada privata di 1800 metri di collegamento alla nuova cabina, che attraverserà il Rio San Lazzaro, "uno dei quei rii esondati abbondantemente durante l'alluvione del 16 maggio". Si tratta di interventi 'calati' dall'alto e che i cittadini subìscono", ha aggiunto Massa, sposando la proposta del consigliere comunale di "Forlì Cambia" Loris Ceredi "di traslare l'opera nella parte retrostante via Zignola al confine con l'insediamento dell'azienda Electrolux". Non da ultimo ha segnalato "la necessità di predisporre un regolamento che possa individuare la realizzazione di queste strutture che andranno a ridistribuire energia elettrica, così come per la localizzazione delle antenne telefoniche".

"Credo che in questo momento la decisione del consiglio comunale non debba essere inquinata da un ragionamento politico elettorale, ma deve essere seria e presa come amministratori della città - le parole di Mezzacapo -. In questo caso si tratta di una cabina elettrica, non di una attività commerciale, che per una comunità è essenziale. A detta della consigliera Massa, quindi, è un’infrastruttura non necessaria. Se fosse accaduto ai Romiti o a San Benedetto, li avremmo dovuti lasciare al buio e senza corrente elettrica? Cerchiamo di ragionare con senso di responsabilità. Così come quando si parla di una strada privata. Appunto, una strada privata e di servizio e non aperta al traffico veicolare. Dove sarebbe la grande criticità?".

"Su questo tema è intervenuta anche Arpae dopo una conferenza dei servizi al quale hanno partecipato diversi enti, tra cui l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile di Forlì-Cesena - ha concluso Mezzacapo -. Infatti, c’è una documentazione nella quale si conferma che non si tratta di un’opera imprudente e impattante. Per favore, si prendano decisioni serie da amministratori e non politiche solo per portare consensi al proprio piccolo fagottino elettorale". "Dato che uella zona è stata alluvionata, credo che ci fosse la possibilità di individuare un'area diversa e meno impattante - la replica di Massa -. Certo che è necessario avere cabine di distribuzione, ma è mancata la concertazione con i cittadini". La realizzazione è stata approvata con 15 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 contrari.