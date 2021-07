In vista della finale dell'Europeo, Fratelli d'Italia: "Garantire eventuali festeggiamenti sereni e sicuri"

"Abbiamo espresso profonda preoccupazione al vicesindaco Mezzacapo per gli eventuali festeggiamenti che potrebbero esserci dopo la partita di domenica per la finale del campionato europeo di calcio". La preoccupazione del Gruppo Fratelli d’Italia attraverso Davide Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara, all'orizzonte la finale degli europei Italia-Inghilterra.

"Tutti i cittadini devono avere il diritto di poter esprimere la propria gioia per un eventuale risultato positivo della nazionale di calcio ma dovranno farlo in completa e totale sicurezza ed eventuali atti violenti e vandalici dovranno essere necessariamente prevenuti e evitati. Purtroppo dopo le semifinali con la Spagna ci sono stati cittadini che durante i festeggiamenti hanno subito atti vandalici alle proprie auto parcheggiate con vetrine danneggiate, inoltre all’interno della folla non sono mancate violenze e comportamenti pericolosi. Crediamo che sia opportuno predisporre, da parte dall’assessore alla sicurezza Mezzacapo, un piano, di concerto con le forze dell’ordine e con gli ausiliari, per garantire dei festeggiamenti sereni e tranquilli senza che venga messa in pericolo l’incolumità delle persone e che venga evitato ogni tipo di atto vandalico nei punti nevralgici cittadini dove potrebbero esplodere i caroselli ovvero piazzale della Vittoria, piazza Saffi ed i corsi principali".