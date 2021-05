Italia Viva con Renew Europe per promuovere la "Conferenza sul futuro dell’Europa"

I coordinatori provinciali di Italia Viva, Sara Biguzzi e Tommaso Pirini, annunciano un’iniziativa che promuove l’imminente "Conferenza sul futuro dell’Europa". "Parleremo di cosa vuol dire Europa sui territori, in particolare in Emilia Romagna, e di come il gruppo politico Renew Europe si sta proponendo anche in Italia come aggregatore dei riformisti democratici europei - esordiscono -. Come Italia Viva abbiamo fin da subito sposato questa causa, perché condividiamo i valori europeisti di unità e libertà e la necessità della loro diffusione per abbattere i muri e costruire ponti di cultura e solidarietà in tutto il continente".

L'appuntamento è per martedì alle 19, sulla piattaforma Zoom e sui canali social di Italia Viva. Parteciperanno all'evento Stefano Mazzetti (promotore Renew Europe Italia); Maria Laura Moretti (segretaria MFE “Ursula Hirschmann” di Cesena); Annalia Bianchi (coordinatrice comitato Sapere e crescere in Europa -

Italia Viva Cesena) e Sandro Gozi (Parlamentare europeo Renew Europe). Modera Tommaso Pirini (coordinatore provinciale Forlì-Cesena).