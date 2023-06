Italia Viva, da Forlì e Cesena all'assemblea nazionale: "Anche in Romagna serve una un nuovo soggetto riformista e popolare"

Alcuni rappresentanti di Italia Viva di Forlì e Cesena hanno partecipato sabato 10 giugno alla nona assemblea nazionale di Italia Viva, dal titolo “365 all’alba - L’alternativa è riformista”, presso il centro congressi della stazione marittima di Napoli. “L'Italia ha bisogno, ora più che mai, di una forza politica riformista, liberale ed europeista - affermano il coordinatore provinciale di IV, Tommaso Piriini, e il consigliere comunale Massimo Marchi -. Il congresso dal basso lanciato da Matteo Renzi ha aperto questo cantiere, rivolto a tutti coloro che vogliono farne parte e che condividono i nostri valori".

"Sul territorio - affermano Pirini e Marchi - ci rivolgeremo a tutti quei cittadini, liste civiche e gruppi che non si sentono rappresentati dall'offerta politica sovranista e populista di destra e di sinistra. L'alternativa Riformista e popolare serve anche in Romagna, per dare risposte concrete con pragmatismo e visione. Dopo il dramma vissuto nelle scorse settimane e le assurde polemiche tra i partiti che vediamo in questi giorni, ciò è ancora più urgente per noi".

“Nel 2024 si voterà in molti comuni della provincia di Forlì Cesena - concludono Pirini e Marchi - e il nostro obiettivo è essere protagonisti con realismo e ascolto dei cittadini, per riuscire ad attivare azioni che migliorino lo sviluppo e la cura del nostro territorio, dal punto di vista economico, culturale e ambientale, per il presente e il futuro delle nuove generazioni.”