L'agenda politica della neo deputata Tassinari: "Tosco-Romagnola e comuni montani tra le priorità"

Tra le priorità dell'agenda della neo deputata forlivese Rosaria Tassinari c'è l'ammordentamento della Statale 67 Tosco-Romagnola. "Col sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, riprenderò questa questione per la quale mi sono battuta da sindaco di Rocca San Casciano, come si aspettano gli amministratori, le imprese e le popolazioni del territorio", afferma l'esponente di Forza Italia. "Col viceministro dello Sviluppo economico, Valentino Valentini, affronterò le tematiche dello sviluppo economico della Romagna ed in particolare delle zone collinari, montane e aree interne, tenendo presente in primo piano le conoscenze dirette che ho del territorio e le esigenze degli imprenditori e della gente che ho incontrato anche durante la campagna elettorale", prosegue Tassinari.

Nell'agenda romana della parlamentare forlivese entreranno anche il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, nonché i sottosegretari di Forza Italia: Alberto Barachini all’Editoria, Matteo Perego alla Difesa, Sandra Savino all’Economia e Finanza, Matilde Siracusano ai Rapporti col Parlamento e Maria Tripodi agli Esteri: "Sarà mio compito in Parlamento di collaborare con tutti i rappresentanti del Governo, ma tenere più stretti rapporti con i rappresentanti del partito di cui faccio parte mi aiuterà a svolgerlo meglio, nell’interesse dei cittadini e del territorio che rappresento".

Da Tassinari arrivano le congratulazioni ai ministri di Forza Italia che sono entrati nel Governo, cioè Antonio Tajani agli Esteri, Anna Maria Bernini all’Università e Ricerca, Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente e Sicurezza Energetica, Maria Elisabetta Casellati alle Riforme e Paolo Zangrillo alla Pubblica amministrazione: "Sono contenta di sottolineare che il mio partito vanta anche una bella squadra di viceministri e sottosegretari. Congratulandomi con Bernini abbiamo già accennato all'importanza dell’Università di Bologna nelle varie sedi della Romagna. La stessa cosa ho fatto col ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica Fratin per quanto riguarda in particolare il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fanno parte i comuni del crinale romagnolo della Provincia di Forlì-Cesena".