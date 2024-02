L'annuncio del Ministero delle Finanze: "Nessun taglio alle sedi operative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"

I presidi su territorio dell'Agenzie delle Dogane e Monopoli non subiranno tagli. A darne l'annuncio è la parlamentare forlivese Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna, che insieme al collega Vito De Palma aveva presentato una interrogazione parlamentare sul tema. "Siamo molto soddisfatti per la risposta alla nostra interrogazione con la quale il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fugato ogni dubbio circa le notizie circolate su presenti tagli alle sedi operative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con ricadute preoccupanti sul personale e il conseguente depotenziamento del presidio sul territorio", esordisce Tassinari.

Quindi, prosegue Tassinari, "nessun taglio, anzi il processo di riorganizzazione territoriale che verrà avviato dall’Agenzia, dopo la riforma che ha riguardato le sue strutture centrali, non solo non prevede alcuna scomparsa di presidi sul territorio ma anche alcuna riallocazione di personale. Ringrazio il sottosegretario Sandra Savino che si è interessata alla questione e ha avviato in questi mesi, nel pieno rispetto dell’autonomia dell’Agenzia, un dialogo costruttivo con i vertici, volto a un modello operativo sempre più efficiente che ha escluso chiusura di strutture e trasferimento di personale".

"Il ministero ha chiarito che l’obiettivo del processo di riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli è quello di ottimizzare le risorse a disposizione e i processi, come quello di digitalizzazione, per garantire un servizio sempre più efficiente ai cittadini e anche per una più efficace ed efficiente gestione delle attività di controllo circa fenomeni di illegalità - conclude -. Questo governo e questa maggioranza ha tra i suoi obiettivi una pubblica amministrazione sempre più efficiente, che offra ai cittadini servizi sempre più di qualità e in tempi rapidi. Questa è la direzione giusta".