L'associazione Civitas Bertinoro organizza un ciclo di incontri

L’Associazione “Civitas Bertinoro” organizza alcuni incontri con esperti in vari settori. Il primo, dal titolo "Come sta la Romagna? Economia e società dopo e oltre la pandemia", si terrà lunedì 12 aprile alle 21 alla presenza di Lorenzo Ciapetti, direttore di Antares. Lunedì 19 aprile, sempre alle 21, Giorgio Cigna, segretario generale nei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Galeata e Civitella di Romagna, relazionerà su "Quale futuro per la gestione associata dei servizi ed il conferimento delle funzioni in Unione". Lunedì 26 aprile, alle 21, Ciapetti argomenterà su "Romagna 4.0. La rivoluzione delle competenze e la riduzione delle disuguaglianze".