"L'utero in affitto reato universale, pratica aberrante", Fratelli d'Italia lancia la raccolta firme a Cesena e Forlì

Una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale. Sabato sarà possibile sottoscrivere l’iniziativa nelle piazze dove saranno presenti i banchetti del partito, come in piazza del Popolo a Cesena e in piazza Saffi a Forlì. Insieme a militanti, simpatizzanti e semplici cittadini ci saranno anche i vertici locali di FdI, a partire dalla coordinatrice provinciale, la deputata Alice Buonguerrieri. La raccolta firme poi continuerà anche nelle prossime settimane e sarà possibile aderire nelle sedi di Fratelli d’Italia sul territorio.

"Utero in affitto reato universale" - La raccolta firme della Lega

La sottoscrizione, per la quale si può firmare anche online all’indirizzo www.nouteroinaffitto.it, nasce sull’onda della proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia per rendere il ricorso alla maternità surrogata reato universale e quindi perseguibile penalmente in Italia anche se commesso all’estero. “Il testo base della proposta è già stato approvato in Commissione Giustizia alla Camera - afferma Alice Buonguerrieri, membra della stessa Commissione - e passerà adesso al vaglio nelle aule di Camera e Senato. Dopo l’incontro dedicato a famiglia e natalità, dove a Forlì abbiamo ospitato la Ministra Eugenia Roccella, torniamo sul territorio con un’altra iniziativa volta a difendere i valori della famiglia naturale e proteggere le donne”.

"Fratelli d'Italia lavora da tempo per mettere un freno alla pratica aberrante della maternità surrogata, la forma di schiavitù del terzo millennio che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce: la proposta di legge, presentata nel 2018, finora era rimasta chiusa nei cassetti. Con la maggioranza scaturita nella vittoria alle elezioni politiche finalmente ha preso il via la sua discussione - rimarca Buonguerrieri - una battaglia di civiltà che invitiamo tutti i cittadini a sostenere, a prescindere dall'orientamento politico”.