La deputata Tassinari (Forza Italia): "Famiglia e lavoro è un binomio assolutamente possibile"

“È fondamentale nei percorsi di crescita personali e professionali avere a disposizione dei sostegni alle famiglie e alle mamme per conciliare i tempi tra la vita familiare ed il lavoro. Il ruolo dello Stato è fondamentale come lo è quello delle amministrazioni comunali. L’efficienza di asili nido, scuole materne, scuole e servizi post scuola può fare veramente la differenza". Così Rosaria Tassinari deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, intervenendo al convegno ‘Imprenditoria al femminile’ presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati.

"L’impegno delle donne deve potersi esprimere a livello sociale ed imprenditoriale per avere un impatto decisivo sull’economia e sul Pil - prosegue Tassinari -. Famiglia e lavoro è un binomio assolutamente possibile, le Istituzioni sono consapevoli di questo e devono continuare a lavorare in questo senso. Anche sulla formazione delle donne nelle materie Stem stiamo facendo molto, con il sostegno di tutta la maggioranza di centrodestra e con il grande lavoro del nostro ministro Anna Maria Bernini".

"Vogliamo rendere attrattive queste materie anche per le donne perché sono quelle che garantiscono maggiore occupazione in settori oggi strategici per la crescita del Sistema Paese - conclude la parlamentare -. Tante professioni che erano tradizionalmente maschili oggi vedono una massiccia e proficua presenza femminile e dobbiamo agire nei vari livelli istituzionali per arrivare ad un’imprenditoria e ad una presenza femminile in tutti i settori”.