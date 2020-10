La nuova consigliera Simona Bravi annuncia il suo impegno contro "l'amministrazione immobile"

Dalle battaglie portate avanti in passato alle sfide per il futuro, Simona Bravi, che ricopre il ruolo di Consigliera comunale di opposizione nel comune di Bertinoro, nelle fila del Gruppo Misto Bertinoro mette in luce tutta la sua "soddisfazione", potendo lavorare nel suo "territorio di residenza e per il quale ho affrontato diverse battaglie in passato a tutela dei miei

concittadini".

Continua Bravi: "Il mio incarico è dovuto causa dimissioni di alcuni Consiglieri Comunali di opposizione della lista Uniti per Cambiare. Durante il primo Consiglio Comunale svoltosi giovedì scorso ho dichiarato fin da subito che farò parte del Gruppo Misto, pertanto non sarò aggregata al Gruppo Consiliare Uniti per Cambiare, con il quale non ho assolutamente condiviso la sterile ed a quanto pare prevedibile inutile protesta con le dimissioni di massa di 4 consiglieri, visto che Alessandro Costa era già fuori uscito in precedenza accasandosi anch’esso nel Gruppo Misto. Sono fermamente convinta che l’opposizione in democrazia sia una cosa seria e non secondaria, la stessa debba essere trattata con grande rispetto nei confronti dei nostri concittadini elettori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova consigliera incalza con una stoccata: "Il mio impegno sarà quello di esprimere una opposizione a questa amministrazione immobile di Centrosinistra, decisa e sostenibile con eventuali proposte ed iniziative costruttive per la comunità. Mi auguro che il Sindaco e Presidente della nostra Provincia Fratto, si comporti in maniera corretta e democratica, cogliendo le buone proposte che l’opposizione saprà mettere sul tavolo".