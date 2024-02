La proposta di Italia Viva: “Una lapide o un’intitolazione in memoria dissidente russo Alexei Navalny”

“Una lapide o un luogo da intitolare al dissidente russo Alexei Navalny come segno tangibile di riconoscimento e gratitudine della sua lotta per difendere il valore universale della libertà”. Lo propone Italia Viva Forlì, formulando un appello “alle istituzioni locali, alle forze politiche e alla cittadinanza sensibile al valori liberali e democratici”.

“Non possiamo non sottolineare e onorare il coraggio e la determinazione di Navalny - prosegue IV - che ha sacrificato la sua vita per portare avanti i propri ideali. Che sono anche i nostri”.

“Oggi a noi la libertà d’espressione sembra scontata - prosegue il partito che fa parte della famiglia europea Renew Europe - ma gravi avvenimenti come questo ci ricordano che, non a tutti, è concesso questo diritto e in particolare in Russia dove la dittatura di Putin sta comprimendo ogni forma di libertà.”

"La storia di Alexei Navalny ci ricorda che la lotta per i diritti umani e la democrazia sono una responsabilità che non può essere ignorata - conclude Italia Viva -, chiediamo che Forlì, da sempre città di apertura al dialogo e dal forte impegno civile, onori la sua memoria con un segno tangibile di riconoscimento e gratitudine."