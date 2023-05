Ritardi nei lavori a Polisportivo Monti: “Il Comune ha fatto la sua parte, tempi lunghi a causa del gestore”

I ritardi degli interventi di restyling al polisportivo Monti sono stati al centro del question time presentato dal gruppo consiliare del Partito Democratico nel corso del consiglio comunale di lunedì. Sull’argomento sollevato dai dem è arrivata la risposta del vice sindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, che ha parlato di “ritardi dovuti al gestore della struttura, la Sporteam srl, che ha comunicato all’amministrazione la necessità di procedere con una revisione generale del progetto, a causa dell’aumento dei costi”. Facendo così slittare il cronoprogramma, ancora oggi in fase di perfezionamento.

“A febbraio 2022 era stato annunciato un corposo progetto di restyling dell’impianto sportivo Monti - ha fatto notare la consigliera Pd Elisa Massa - che prevedeva un investimento di 665 mila euro da avviare praticamente subito. Per il mese di aprile era attesa la riqualificazione di due campi da tennis, entro giugno dello tesso anno la conversione in tre campi da padel, con copertura invernale di altri due dedicati al tennis, la creazione di un Club House per gli utenti, quattro blocchi spogliatoi e una piscina ludica da inaugurare in estate”. “Visto lo stato di abbandono dell’impianto, in cui al momento l’unica attività è quella della palestra riaperta al pubblico, e visti l’incuria e il degrado - ha ribadito Massa - chiediamo conto dei futuri interventi”.

“La revisione del progetto per i rincari energetici e delle materie prime, oltre ad alcuni imprevisti - ha affermato il vice sindaco - hanno fatto lievitare i costi del progetto da 665 mila euro come da contratto, a 1 milione 450 mila euro, cifra che non sarebbe sostenibile rispetto al piano di ammortamento del gestore, causando uno slittamento degli interventi per una struttura che è oggetto di una importante azione di riqualificazione e che abbiamo trovato in condizioni disperate”.

Le opere a carico del Comune, per 1 milione 250 mila euro, sono state in gran parte ultimate o in via di realizzazione: riqualificazione campo da calcio a 5, nuovo deposito per le attrezzature, campo di allenamento in erba sintetica, riqualificazione del campo da calcio a 11 (nuovo impianto di irrigazione, sistemazione del manto erboso, recinzioni) che sarà fruibile a partire dalla nuova stagione sportiva. Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione della struttura coperta - il tendone - è stato ultimato il primo stralcio della demolizione ed è in fase di progettazione la ricostruzione che sarà ultimata a inizio 2024 e che ha comportato anche la necessità di smaltimento di rifiuti speciali.

Si sono allungati invece, sforando il cronorogramma, i lavori a carico del gestore. “Per questo motivo lo abbiamo richiamato - ha detto Mezzacapo -. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni, dopo averlo diffidato formalmente, e se sarà inadempiente il Comune prenderà i dovuti provvedimenti”.