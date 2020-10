Lavoro, "Un nuovo modello di sviluppo": se ne parla in un incontro del Pd

Si parlerà di lavoro, un tema fondamentale soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, green economy, sviluppo imprenditoriale locale e nuove opportunità per lavoratori ed imprese, venerdì nella Sala Lama alla Cgil di Forlì, alle 20.45. In particolare il focus sarà su “come creare lavoro in un nuovo modello di sviluppo” e lo affronteranno l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla e la consigliera regionale Lia Montalti. Insieme a loro il segretario territoriale del Pd forlivese Daniele Valbonesi e la segretaria della Cgil Forlì, Maria Giorgini.

