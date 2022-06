Le celebrazioni della Repubblica nel nome di Stelio De Carolis: "Voleva la festa del 2 giugno"

In occasione del 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, Meldola ha voluto ricordare il senatore Stelio De Carolis, scomparso il 22 dicembre del 2017 in un tragico incidente stradale. "Il nostro concittadino presentò come primo firmatario il disegno di legge di ripristino della festività nazionale del 2 giugno che aveva cessato di essere considerato festivo nel 1977 - ricorda il sindaco Roberto Cavallucci -. Il disegno di legge, presentato il 22 maggio 1996, fu definitivamente approvato con la Legge 20 novembre 2000 numero 336 "Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica". Dal 2001 il 2 giugno è ritornato così a essere giorno festivo. Grazie all’amico Stelio, che ha dedicato la vita all’attività politica e che è stato per oltre un trentennio tra i massimi rappresentanti della tradizione democratica laica e mazziniana della nostra terra, oggi abbiamo festeggiato la nostra Repubblica".