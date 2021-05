Lite in Fdi, la polemica politica rimbalza ancora in tribunale

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Davide Minutillo comunica con una sua nota di aver avviato una causa di risarcimento per 5000 euro per danni

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Davide Minutillo comunica con una sua nota di aver avviato una causa di risarcimento per 5000 euro per gravi danni all’immagine provocati da Roberto Petri sullo stato di appartenenza di Davide Minutillo a Fratelli d’Italia”. Nel mirimo di Minutillo un comunicato stampa “con riferimenti a provvedimenti giudiziari inesistenti e sopratutto non aderenti alla realtà definendo falsamente il capogruppo di Fratelli di’Italia Giorgia Meloni del comune di Forlì Davide Minutillo 'definitivamente estraneo al movimento politico di Fdi a seguito della decisone del Gdp’ . Verranno anche intraprese azioni legali nei confronti di quegli esponenti che attraverso i propri profili social hanno condiviso il comunicato originale di Roberto Petri dandone incautamente pubblicità certi comportamenti denigratori non saranno più tollerati”.