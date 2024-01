Lutto colpisce Fratelli d'Italia: rinviata l'inaugurazione della nuova sede in centro storico

Fratelli d'Italia consolida la sua presenza a Forlì ed apre la sua nuova sede in pieno centro storico. L'inaugurazione in Corso Diaz 23, inizialmente prevista per questo sabato, è stata però rimandata a sabato 20 gennaio alle 11,30. "Una scelta dettata dal lutto che ha colpito la nostra comunità, con la scomparsa dell'Architetto Giuseppe Anelli, per tutti noi Geppe, marito di Kitty Montemaggi, coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a Savignano", informano Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, e Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale di FdI a Forlì.

“Tutta la nostra comunità è vicina all'amica Kitty e alla sua famiglia in questo momento di dolore - interviene Buonguerrieri -. Con la scomparsa di Giuseppe tutti noi perdiamo un amico, un militante, un vero uomo di Destra, saggio, sempre pronto a dare un consiglio e un aiuto. Ricordo Giuseppe e il suo impegno per il territorio, ricordo la sua soddisfazione dopo le ultime elezioni politiche nel vedere finalmente la Destra al Governo della Nazione. Ogni volta che ci incontravamo si raccomandava di salutare Giorgia Meloni, elogiandola per la grande capacità e per aver portato la nostra bandiera al Governo della Nazione. Ci mancherà".