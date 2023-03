Malattie rare, Morrone (Lega): "Bene unanimità su mozione alla Camera"

"Via libera all'unanimità alla Camera ad una mozione dove è contenuta una serie di azioni e di impegni concreti a tutela delle persone affette da malattie rare, patologie debilitanti e invalidanti, potenzialmente letali, in gran parte di origine genetica. "Si stima che in Italia ne siano colpiti 2 milioni di soggetti, di cui circa la metà sono minori - ricorda il deputato della Lega, Jacopo Morrone -. Tra i diversi impegni previsti nel testo, ci preme segnalare come Lega quelli che riguardano: l'ampliamento dell'elenco di queste patologie e delle relative prestazioni; l'immediata disponibilità dei farmaci; la stesura di Piani diagnostico-terapeutico assistenziali personalizzati; una rapida adozione del 'Decreto tariffe' per rendere completamente operativi i Lea e procedere contestualmente al loro aggiornamento. Il nostro obiettivo è dare un contributo concreto a situazioni che assumono contorni drammatici per pazienti affetti da patologie difficili da diagnosticare e curare".