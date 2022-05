Marco Di Maio: "Buon Primo Maggio, la ripartenza occupazionale sia per tutti. No all'assistenzialismo"

Arrivano gli auguri del parlamentare Marco Di Maio in occasione della Festa dei Lavoratori. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere una attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società”, scrive Di Maio.

"Buon primo maggio, Festa del Lavoro con le parole dell'articolo 4 della nostra Costituzione. Mai come quest'anno questa data rappresenta un monito per la sicurezza, la qualità e la disponibilità del lavoro. Che non è solo sostentamento, ma anche la definizione del nostro contributo al progresso della società, affermazione di sé e crescita".

"L'augurio - afferma il parlamentare romagnolo - è che la fase di ripartenza, anche occupazionale, che stiamo imboccando nonostante la guerra in Ucraina, possa essere per tutti; ma ancor di più, che la centralità del lavoro possa sostituire un assistenzialismo strisciante che in questi anni ha dequalificato il lavoro. Per fare questo serve un grande investimento educativo e culturale, serve ridurre la tassazione sul lavoro affinchè possa aumentare salari e dignità. Torneremo a parlarne. intanto, buon 1° maggio a tutti!".