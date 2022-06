Castrocaro, Tonellato cede la fascia tricolore a Billi: "Un onore averla indossata, ora mi godo la famiglia"

Il passaggio di consegne è avvenuto. All'indomani della sconfitta elettorale, Marianna Tonellato ha ceduto la fascia tricolore al neo sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. L'ex primo cittadino ha voluto ricordare, attraverso un post pubblicato su Instagram, i "tanti nastri tagliati che contribuiranno a rendere il nostro Comune un posto migliore", ma anche "tutti i progetti che termineranno a breve" e "tutti quelli pronti cui va trovato un finanziamento".

Tonellato si prepara a salire sul banco dell'opposizione, ma prima è tempo di bilanci. Sempre su Instagram si dice "serena e appagata". "È stato un onore guidare una Comunità e indossare il tricolore per 5 splendidi e duri anni. Ora mi godo le mie figlie, mio marito, i weekend e le feste comandate in totale libertà, il tempo (che è la vera ricchezza), gli amici, gli hobby e le passioni completamente abbandonati, insomma la vita".

Quanto all'esito delle elezioni, dove ha incassato una sconfitta con tredici punti percentuali di scarto da Billi (vincitore con il 53,3% delle preferenze), l'ex fascia tricolore mostra la sua "scorza dura" e "carattere forte" nelle parole: "Sono perfettamente consapevole che nella vita si vince, si perde, a seconda dei casi, delle coincidenze, degli elementi. Soprattutto alcune battaglie si perdono, l’importante è non perdere le guerre vere. In questi mesi ho guadagnato una figlia in più, voluta e desiderata che di più non si può, amici, sorrisi e consapevolezza".

Attraverso il post ha voluto ringraziare il suo elettorato e gli amici: "Non so se riuscirò a rispondere a tutti i messaggi di stima e di affetto che mi stanno arrivando, ma vi dico che mi riempiono il cuore e mi fanno commuovere". Ma si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa: "Chi continua a colpire, malgrado la vittoria ottenuta, soprattutto la sfera privata, solitamente è perché ha poco da dire. Spero non sia così. Nel frattempo noi continuiamo a parlare di comunità, gentilezza, empatia e bellezza.

Un abbraccio e alla prossima sfida".