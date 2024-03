"Memorie di fabbrica", al via il ciclo di incontri di "Forlì Cambia": si comincia con l'Orsi-Mangelli nel ricordo di tre donne

La lista civica “La Civica Forlì Cambia - Zattini Sindaco” ha organizzato un incontro culturale e storico, che si inserisce nel ciclo di incontri “Memorie di fabbrica”.

Il primo appuntamento del ciclo di incontri è fissato per sabato alle 17 nella sede del Comitato Elettorale, in Piazza Saffi 20. L'incontro, intitolato “Le industrie forlivesi Orsi-Mangelli nel ricordo di tre donne”, si prefigge di esplorare e rievocare la storia e l’impatto sociale delle storiche industrie Orsi-Mangelli attraverso le testimonianze dirette di tre donne che hanno vissuto in prima persona l'evoluzione di questo importante capitolo della vita economica e sociale della città di Forlì.

Il saluto di benvenuto sarà affidato a Paola Casara, presidente di “La Civica - Forlì Cambia”, che introdurrà gli ospiti e i temi dell'incontro. L'evento sarà condotto da Marco Viroli, giornalista e scrittore, il quale guiderà il pubblico attraverso un percorso di riflessione e scoperta, grazie anche alla proiezione di un video contenente interviste e immagini d'epoca. Questo materiale esclusivo offrirà uno sguardo unico sulla storia dell'industria Orsi-Mangelli, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nelle storie narrate. "Sarà un'occasione imperdibile per conoscere più da vicino un pezzo della nostra storia locale, attraverso le parole e le emozioni di chi ha vissuto direttamente quegli anni di cambiamento e sviluppo", spiegano dalla lista civica.