Messa in sicurezza di un tratto di via Lughese, Costantini (Lega): "Amministrazione attenta ai bisogni del forese"

Un tratto di via Lughese, tra via Don Lugaresi e via Tredici Novembre, è in queste settimane oggetto di lavori di manutenzione ai cordoli della pista ciclabile. Ma nello stesso tratto sono previsti anche operazioni di bonifica delle alberature abbattute. "I lavori di manutenzione e ripristino che vedono la Via Lughese protagonista comprendono la chiusura, con cordoli lungo la pista ciclabile, dei punti in cui sono state eliminate le alberature dalla Provincia e il ripristino postazioni con asfalto", afferma il consigliere comunale Andrea Costantini. "Un importante lavoro di manutenzione da parte dell'amministratore forlivese, un lavoro di manutenzione e ripristino che il quartiere e i fruitori della pista ciclabile attendevano da anni, il fenomeno alluvionale senza precedenti che ha investito il nostro territorio ha contribuito a peggiorare notevolmente lo stato della via Lughese, aumentando l'urgenza del suo ripristino e l'amministrazione forlivese ha risposto con celerità e puntualità all'esigenza del territorio", conclude l'esponente del Carroccio.