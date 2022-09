Milioni di euro per riqualificare il Pnrr e dare una nuova vita a Ronco Lido: via libera alla variazione di bilancio

Il gruppo Lega assieme a tutta la maggioranza durante la seduta di giovedì del Consiglio comunale ha votato compatto la variazione di bilancio. Tra i capitoli di spesa più significativi lo stanziamento di 2 milioni di euro, di cui 1,4 intercettati dal Pnrr, per rendere il Palagalassi più efficiente e fruibile anche per concerti e spettacoli e il Ronco Lido dove l’amministrazione stanzierà 2,5 milioni di euro di cui 2 proverranno dal Pnrr per riqualificare e ricostruire da zero quella porzione di parco che fu soggetto per una decina d’anni a sequestro giudiziario ed oggi rientrato in possesso al Comune.

"Ultimo capitolo che merita un’attenzione particolare è la riqualificazione e messa a disposizione dell’Università di Bologna del complesso dell’Hotel della Città, vero e proprio fiore all’occhiello del nostro corso principale, che prevede l’adozione per cinquant’anni del diritto di superficie di tutta la struttura giardini compresi - ricorda il consigliere e segretario comunale della Lega, Albert Bentivogli -. Questa prevederà una fase iniziale del costo di 1,7 milioni di euro per poi successivamente passare al progetto vero e proprio di ristrutturazione e rimessa in opera".

"Queste sono alcune delle tante voci presenti nella variazione di bilancio che percorrono quella strada tracciata dal Dup (documento unico programmatico) che contiene le opere più importanti che questa amministrazione ha in previsione di fare nel suo primo mandato per riportare, in questo caso, quei luoghi oggi abbandonati, una volta frequentati da tantissimi forlivesi, all’antico anzi a nuovo splendore", conclude.