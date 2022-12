"Nessuno ha ricordato Giorgio Zanniboni e Franco Rusticali, modelli del pensare in grande"

"Il 22 dicembre è scivolato via come un giorno qualsiasi per Forlì e la Romagna; ma non lo era affatto. Nessuno lo ha ricordato giovedì - nonostante la seduta concomitante di quasi 5 ore del consiglio comunale -, ma era il giorno in cui ricorreva la morte dei due sindaci più amati nell’era repubblicana, quelli che più di altri hanno lasciato un segno profondo: Giorgio Zanniboni (sindaco dal 1979 al 1989) e Franco Rusticali (sindaco dal 1995 al 2004)". L'annotazione è dell'ex parlamentare Marco Di Maio.

"Il destino - ricorda l'ex deputato sui social - ha voluto che proprio il 22 dicembre abbia portato via nel 2011 Giorgio e nel 2015 Franco. Due uomini diversi, ma uniti dalla stessa determinazione, lungimiranza, caparbietà nel portare avanti progetti di cui oggi cittadini e imprese possono beneficiare. E sarà così ancora a lungo. Zanniboni e Rusticali, così come Angelo Satanassi scomparso qualche anno prima, sono esempi attualissimi dell'integrità e dell'onore con cui si affronta un impegno pubblico".

"Ricordarli è un dovere non solo per un debito di gratitudine, ma anche per stimolare (e magari ispirare) un modello di amministrazione imperniato sul coraggio di pensare in grande, di unire pragmatismo e visione, gestione quotidiana e costruzione di prospettiva - conclude Di Maio -. Mi auguro che la città trovi le forme più appropriate per rendere onore e assicurare memoria perenne a questi uomini che hanno inciso in modo determinante sul futuro di Forlì e della Romagna. E che certamente oggi potrebbero fungere da esempio per tanti".