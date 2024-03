Pasqua, al banco della Lega la distribuzione "come da tradizione" delle uova non di cioccolato

Appuntamento ‘pasquale’ in piazza Saffi al gazebo della Lega sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30: saranno distribuite 500 confezioni di uova prodotte dalle galline ovaiole romagnole. Al gazebo sarà presente anche il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha colto l’occasione per inviare a tutti i forlivesi l’augurio di una felice Pasqua 2024.

“L’auspicio - afferma Morrone - è che possiate passare questa festa con le persone a cui volete bene, con la vostra famiglia, in allegria e tranquillità. Viviamo un momento storico travagliato, ci preoccupano tante notizie diffuse talvolta in modo anche troppo infervorato. Lo capisco, ma sono convinto che la buona politica, l’interesse primario per il Paese e la capacità di mediazione del nostro Governo potranno giocare favorevolmente nello scacchiere geopolitico che ci vede coinvolti"

Ed ancora: "Abbiamo pensato di offrirvi un piccolo dono, uova pasquali non di cioccolato come vuole la tradizione ma uova che producono la nostra terra e la nostra agricoltura sana e a km zero. Non ci dobbiamo dimenticare, infatti, quanto sia importante e strategico il settore agroalimentare romagnolo e come le direttive UE del ‘new green deal’ ne abbiano messo a rischio la sopravvivenza. Anche in questa festività non dobbiamo, né possiamo dimenticarci di sostenere la nostra Romagna, le sue tradizioni, la sua sapienza e i settori strategici della sua economia”.