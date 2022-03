La Lega: "Tentativo del Pd di strumentalizzare i quartieri. Devono restare apartitici"

“Vogliamo preservare e promuovere l’altissimo valore civico, l’autonomia e l’indipendenza dei nostri quartieri. Con buona pace del Pd e dei loro squallidi tentativi di strumentalizzazione”: a sollevare la polemica è una nota del gruppo consiliare di Forlì della Lega, che protesta per una mail inviata dal gruppo di opposizione del Pd ai quartieri, mail che viene ritenuta una tentativo di politicizzare i quartieri e strumentalizzare le istanze che vengono dai territori.

Per la Lega “il valore più prezioso dei Comitati di Quartiere è il loro essere pura espressione di impegno civico e di cittadinanza attiva, scollegati dalle dinamiche di tatticismo dei partiti”. E continua il comunicato: “Ci corre l'obbligo di evidenziare un fatto particolarmente spiacevole accaduto in queste ore. Nel pomeriggio di ieri siamo venuti a conoscenza di un’e-mail sottoscritta dal gruppo consiliare del PD e indirizzata alle Coordinatrici e ai Coordinatori di Quartiere della nostra città. Il testo dell’e-mail contiene a nostro avviso un aspetto molto grave che i consiglieri comunali del PD fanno finta di non sapere, a beneficio ancora una volta dei loro interessi. Si tratta dell’esplicita richiesta di inserire tra i destinatari delle comunicazioni e delle convocazioni diramate dai Comitati di Quartiere l’indirizzo e-mail dello stesso gruppo consiliare PD. Riteniamo che quella avanzata in particolare dal capogruppo Alemani sia una richiesta assolutamente fuori luogo e in fortissimo contrasto con lo spirito di partecipazione apartitico che dovrebbe animare i nostri Quartieri”.

Ed ancora: “Le attività dei Comitati di Quartiere sono rese pubbliche attraverso le loro comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito del Comune di Forlì, a cui tutti i cittadini possono accedere, ivi compresi i consiglieri comunali del PD. Agli strumenti istituzionali si aggiungono i canali social e i numerosi comunicati stampa. Non capiamo, dunque, l’esigenza del Partito Democratico di ritagliarsi un canale di informazione privilegiato con i Comitati di Quartiere della nostra città. Se, come evidenziato nella loro email, sussistono situazioni da sanare dal punto di vista comunicativo e di interfaccia con la struttura comunale, le stesse avrebbero potuto essere segnalate e discusse nei modi e nei tempi opportuni, ovvero nell’ambito del percorso di approvazione del nuovo Regolamento. Farlo adesso, quando peraltro l’Amministrazione comunale si è già messa in moto per individuare un piccolo nucleo operativo di funzionari e tecnici comunali volto a sostenere, facilitare e promuovere l’attività e il ruolo partecipativo dei Comitati di Quartiere, dimostra la natura strumentale della loro richiesta”.