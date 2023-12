La Democrazia Cristiana vuole risorgere e propone il "reddito di gravidanza" per le donne: "Avremo le nostre liste alle elezioni"

Il nome è quello di Democrazia Cristiana, il simbolo non è il celebre scudo crociato, ma una bandiera crociata che porta gli stessi colori bianco e rosso. Anche a Forlì vuole rinasce la “Balena bianca”, e debutta con una conferenza stampa in cui è stato presentato l'organo commissariale provinciale di Forlì-Cesena del nuovo partito, “che intende presentarsi con le sue liste nelle prossime elezioni locali”, come spiegano i referenti, la commissaria regionale Simona Vietina e il Commissario provinciale Daniele La Bruna. In quale coalizione? “Dialoghiamo con chi è vicino alle nostre idee, senza chiusure a destra e a sinistra, ma cercando l'uomo migliore”, dicono La Bruna e Vietina.



“Sono onorata ed entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza di parlamentare e di amministratrice per la Democrazia Cristiana – dichiara Vietina – un partito che sento da sempre molto vicino ai miei ideali, che vanta una solida tradizione, con l’obiettivo di coinvolgere nella vita politica coloro che non si riconoscono nelle attuali formazioni, che spesso preferiscono i toni urlati e demagogici al buon senso e alla moderazione”.



Della stessa linea Daniele La Bruna: “Non è un progetto nostalgico, ma che vuole portare a delle soluzioni dei problemi e non urlarli per spostare l'elettorato. Siamo una formazione ispirata al dialogo, all’ascolto delle concrete richieste dei cittadini che chiedono una 'buona politica'”. Tra le proposte sostenute vi è la maggior attenzione alla scuola, mentre per la sanità La Bruna richiede di ovviare alla carenza di servizi pubblici in sostegno della cerebro-lesione. La famiglia La Bruna è stata colpita in prima persona dal problema coi figli Fausto e Carlo, uno deceduto e l'altro gravemente ferito a livello cerebrale, in due diversi incidenti.

“Abbiamo delle eccellenze sanitarie in Romagna, ma non per il gravissimo problema che riguarda tante persone, dalle persone colpite da infarto a quelle vittime di incidenti stradali. Alcune parti cerebrali sono recuperabili se si interviene tempestivamente. C'è una buona sanità privata su queste tematiche, ma c'è bisogno anche di assistenza pubblica”, rileva La Bruna. Che poi elenca tra le altre proposte del suo partito anche la provincia unica di Romagna “ma con le risorse”.

Per le politiche famigliari, La Bruna parla di “reddito di gravidanza, per le molte donne che reprimono il loro desiderio di maternità”. Per La Bruna molte donne si troverebbero costrette a lavorare dalla “schiavitù che non si può vivere con un solo stipendio in casa”. Per questo l'esponente della Democrazia Cristiana immagina un 'reddito di stato', di 900 euro al mese fino ai 18 anni di età dei figli, per avere una disponibilità economica per essere “il fondamento di vita della società”. “Il nostro sogno è di dare un aiuto concreto alla donne che rinunciano al lavoro per essere madri appieno e donne cardini della famiglia. Vogliamo rendere libere le donne di esprimere il loro istinto di maternità”, dice La Bruna. Per l'esponente democristiano i Comuni potrebbero rendere gratuiti gli asili.



Prosegue il Commissario provinciale “La notizia del radicamento territoriale della Democrazia Cristiana si è diffusa velocemente e a noi si sono già avvicinati tanti amici interessati a collaborare. Nei prossimi mesi saremo impegnati nel consolidamento della rete provinciale, che sarà funzionale all’organizzazione di iniziative e momenti di confronto, all’insegna del dialogo con coloro che sentiranno affinità al nostro progetto, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Che cosa differenzia la nuova 'Dc' dalle altre forze politiche che hanno la famiglia come tema centrale della loro proposta politica? “La capacità di mediazione, il riferimento a un partito che ha sempre avuto capacità di governare”, risponde Vietina. “Gli altri partiti sono ghetti chiusi, la nostra proposta politica è ad ampio raggio su tutte le politiche del Paese, non è settaria”.