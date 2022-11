Con Marco Catalano il primo assessorato per Fratelli d'Italia: "Punto di partenza proiettato al futuro"

"Pancia a terra e si comincia a lavorare". Marco Catalano, neo assessore della giunta Zattini con le deleghe all'Attuazione del Pnrr, oltre ad aver ricevuto la delega ai rapporti col Consiglio comunale e alle Politiche Agricole, s'immerge così nel nuovo impegno amministrativo, tenendo a specificare che "questo non è un punto di arrivo, dove sedersi in una poltrona, ma è un punto di partenza che deve essere proiettato verso il futuro". L'esponente di Fratelli d'Italia tiene a ribadire che il suo impegno non rappresenta "un sasso lanciato nello stagno" e che alle spalle c'è un partito " strutturato e preparatissimo". "Le cose impegnative - ha sottolineato - mi hanno sempre dato una forza in più per fare ancora di più e metterci abnegazione".

"Sono orgogliosa che Catalano sia stato nominato assessore dal sindaco Zattini e che per la prima volta nella storia del nostro partito abbiamo un assessore in un capoluogo di provincia e quindi rappresentante la destra italiana - sono le parole della neo deputata Alice Buonguerrieri e coordinatrice provinciale del partito -. Le deleghe affidate a Catalano sono importantissime. Avevamo sempre detto che ci saremmo fatti trovare pronti e siamo pronti".

Il rimpasto di giunta consente l'ingresso sugli scranni del Consiglio comunale di Fabrizio Ragni, "che - sottolinea Buonguerrieri - sa ben rappresentare il nostro movimento politico, ma soprattutto fare gli interessi di Forlì e i forlivesi". "Daremo il nostro contributo perchè il sindaco Zattini possa fare un secondo mandato - interviene il coordinatore forlivese di Fratelli d'Italia, Luca Bartolini -. A Forlì la gente è convinta che questa maggioranza stia lavorando bene e siamo convinti che possa essere riconfermata tra un anno e mezzo, presentandoci nelle migliori condizioni possibili".