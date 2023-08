Parte la commissione d'indagine sull'alluvione, Biondi eletto presidente: "Dovremo portare risultati e benefici"

Parte all'insegna dell'unità e della condivisione degli obiettivi la commissione speciale di indagine sull'emergenza alluvione, istituita dal Consiglio comunale e che ha visto oggi pomeriggio, giovedì, la prima seduta. A presiederla, con voto unanime (fatta eccezione per l'astensione del consigliere di 'Forlì e Co' Federico Morgagni e del diretto interessato) è Lauro Biondi, capogruppo di Forza Italia. Il vice-presidente sarà espresso, invece, dalla minoranza di centro-sinistra.

Non si è entrati nell'operatività della discussione, se non per discutere delle modalità tecniche e delle prossime sedute, che si dovrebbero tenere l'8 e il 24 agosto prossimi. Federico Morgagni, dai banchi dell'opposizione è tornato a chiedere la “trasmissione in streaming della sedute” e “apertura ai quartieri e ai cittadini”, con la proposte operativa di donare il gettone di presenza al fondo delle donazioni per le vittime dell'alluvione.

A fissare alcuni obiettivi della commissione è Soufian Hafi Alemani, che ha invitato a “non usare questa commissione contro questa o quella amministrazione comunale, provinciale, regionale e nazionale”, chiedendo invece “un grande livello di laicità, rappresentando tutti assieme i cittadini al di là di tutto”. L'esito dovrà essere, per Alemani, “un'indagine profonda del fenomeno che ha colpito la città, finalizzata a una relazione che orienti le politiche, per esempio abbiamo in corso di approvazione il piano urbanistico”.

Anche Massimo Marchi (Italia Viva) raccomanda di “non fare un processo, per individuare colpevoli o colpe, ma individuare le criticità ascoltando gli esperti e formulando delle proposte. Quindi l'invito ad “avere a cuore il bene comune e dei cittadini”, senza dimenticare che, però, “bisogna che questi soldi per gli alluvionati arrivino, dobbiamo stare a fianco di chi ha avuto i danni”. Per Eros Brunelli, infine, “anche Biondi è stato colpito dall'alluvione, avrà la sensibilità giusta”.

Da parte sua Fabrizio Ragni (Fratelli d'Italia) ha chiesto un calendario di sedute “prima e dopo Ferragosto”. Sempre in maggioranza Davide Minutillo (Centro-destra per Forlì) aggiunge che “saremo una commissione importante, che dovrà coinvolgere quartieri, cittadini e quante più persone possibili”. Costantini, consigliere della Lega ricorda che "la straordinarietà dell'evento calamitoso richiede un intervento straordinario della politica”. Per la lista civica 'Forlì Cambia' rappresentata da Elena Morra “dovremo fare sintesi e produrre qualcosa di concreto, non solo discorsi che i cittadini già sentono da tutte le parti”.

Nel suo insediamento, Biondi ha commentato la sua nomina: “Mi fate un grande onore che eseguirò con impegno. Questa fiducia per me è un peso, il peso di portare risultati e benefici. Gli obiettivi sono quelli che ci siamo detti: mettere in sicurezza il territorio in vista degli eventi futuri e dare una risposta ai cittadini in difficoltà”.

Poi ha discusso della proposta, ormai tramontata, di destinare l'1,1 milioni di euro delle donazioni alle agevolazioni sui tassi di interesse per i prestiti bancari agli alluvionati: “Condivido la scelta del sindaco che su quel 1 milione e 100mila euro vada tolta l'ipotesi di destinarli ai finanziamenti creditizi, ma non mi sento di escludere in generale l'ipotesi di fornire garanzie creditizie”. A tornare a difesa del progetto iniziale, comunque messo da parte, c'è anche Albert Bentivogli (Lega): “Era un progetto di buon senso. Ora aspettiamo le idee e le proposte che arrivano dall'opposizione, ma anche noi di maggioranza porteremo avanti idee necessarie per la città”.