Primo Maggio, Morrone (Lega): "Dalla sinistra slogan anacronistici, il centrodestra tutela il lavoro"

“Incomprensibili le critiche di certa sinistra, Cgil e Pd in testa, sulla decisione di riunire il Consiglio dei Ministri il primo maggio, festa dei lavoratori, per licenziare quel decreto legge ‘lavoro’ che, tra l’altro, imbocca la strada promessa e auspicata di abbassare il costo del lavoro e consentire ai lavoratori di poter contare su maggiori risorse con il taglio delle tasse in busta paga". A parlare è il parlamentare forlivese Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, in una nota.

"E’ sempre più evidente la strumentalità e l’incoerenza - dice Morrone - di alcuni sindacati e di forze di opposizione che non tutelano il lavoro e i lavoratori ma si trincerano in posizioni anacronistiche di autoconservazione, incapaci di capire la realtà e dando in pasto ai media i soliti slogan retrivi. La maggioranza di centrodestra opera, al contrario, perché i benefici delle nuove politiche del lavoro e dei relativi provvedimenti siano concreti ed efficaci. Una differenza sostanziale di visione del Paese del futuro”