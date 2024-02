“Progettare la Forlì del futuro”: dibattito con il Comitato NoMegastore

“Progettare la Forlì del futuro”. E’ il titolo di una serata organizzata dal Comitato NoMegastore che si terrà giovedì alle 20,30 nella sala InZir "Viaggiatori in Circolo" di Via Bezzecca 10 (traversa di Via Gorizia) alla presenza di Maria Giorgini (segretaria della Cgil di Forlì-Cesena), Tonino Bernabè (presidente di Romagna Acque) e Francesco Occhipinti (direttore di Legambiente Emilia Romagna). “Il futuro è oggi, come siamo soliti ribadire noi del Comitato NoMegastore e proprio per questo abbiamo deciso di creare un'occasione per parlarne insieme e con l'aiuto dello sguardo professionale ed estremamente competente dei nostri relatori che insieme a noi daranno vita a questa importante riflessione sui domani che attendono la nostra vita e la nostra città - spiegano dal comitato -. Per questo nella serata di giovedì andremo ad affrontare le peculiarità che contraddistinguono il nostro territorio e nei confronti delle quali dobbiamo iniziare a responsabilizzarci e a ragionare in modo prospettivo e non arcaico”.