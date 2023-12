Rapporto rifiuti Ispra, Morrone (Lega): "Un futuro di grandi e importanti attività"

"Fra le riflessioni emerse appare prioritaria l’importanza di disporre di una base dati informativa aggiornata e affidabile che consenta di disegnare le azioni programmatorie e, allo stesso tempo, garantisca di poterle monitorare. In questo senso appare certamente un elemento di grande rilevanza il dettaglio dei dati che Ispra ci consegna ogni anno non solo sui rifiuti ma in generale per tutte le tematiche ambientali”. E’ questo uno dei passaggi dell’intervento pronunciato giovedì dal presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta Ecomafie Jacopo Morrone in occasione della presentazione del Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra insieme al Rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia, predisposto da Utilitalia in collaborazione con Ispra.

Dopo aver illustrato l’attività della Commissione il cui “ambito è stato ampliato, in questa legislatura, ad attività illegali, anche connesse a forme di criminalità organizzata, che agiscono nell’ambito del patrimonio agroalimentare italiano oggetto di operazioni di contraffazione e sofisticazione che mettono a rischio l’integrità dell’ambiente, del territorio e dei prodotti con gravi ripercussioni nei confronti dei produttori italiani, del tessuto sociale e della salute dei consumatori”, Morrone ha preso in considerazione alcuni dei dati emersi dalla presentazione concludendo che “c’è un enorme lavoro che ci aspetta anche come Commissione parlamentare d’inchiesta. Un lavoro che dovrebbe escludere ogni eccesso retorico, ideologico e utopistico che possa risultare un vulnus irreversibile per l’economia sana del Paese".

"Sicurezza, pragmatismo, tecnologia all’avanguardia, contrasto a tutto campo all’illegalità e alle infiltrazioni della criminalità organizzata sono alcune delle parole chiave di una nuova stagione - ha concluso -. L’impegno che mi sento di assumere è che la Commissione farà tutto ciò che è possibile limitatamente ai tempi e ai tanti casi che quotidianamente si impongono alla sua attenzione. Certamente dovremo poter contare, e sappiamo di poterlo fare, su tutti i soggetti che a vario titolo e in modo importante e assolutamente qualificato si occupano di raccogliere dati, studiare i sistemi, suggerire cambiamenti, verificare le tecnologie più avanzate”.