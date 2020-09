Referendum sul taglio dei parlamentari, il sindacato Ugl invita a votare "No"

In vista del referendum costituzionale che si svolgerà in tutta Italia domenica 20 e lunedì 21 settembre l' Ugl nazionale e l'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna invitano a votare 'No'.

“Dopo l’esperienza del “Comitato lavoratori per il No” del 2016 che ci vide anche in Romagna in prima linea, ancora una volta, ci troviamo a dover difendere i cardini istituzionali contro i prevedibili e dannosi assalti politico-ideologici. Adesso si propone un taglio lineare dei parlamentari, non supportato preventivamente da una modifica della legge elettorale che ne ammortizzi ed armonizzi l'eventuale contraccolpo. Così da prefigurare il caos politico tra partiti e movimenti chiamati a legiferare ed un salto nel vuoto assoluto per i cittadini in caso di elezioni anticipate”: afferma in una nota Filippo Lo Giudice, segretario Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna.

“Riducendo i parlamentari e riparametrando (cioè ampliando) i collegi elettorali i cittadini perderanno il contatto territoriale con gli eletti e diventerà un sogno l'interlocuzione con i parlamentari, perché non essendo più espressione politica diretta della società ma delle oligarchie che presenteranno le liste, deputati e senatori non sentiranno più il bisogno di confrontarsi con i cittadini, i lavoratori e gli strati sociali delle nostre realtà, ma dovranno solamente interfacciarsi con i leader dei partiti. Candidarsi al parlamento diventerà un'opzione soltanto per chi se lo potrà permettere o per le personalità scelte dalle lobby, visto che per sostenere una campagna elettorale nei nuovi maxi-collegi saranno necessarie risorse economiche ingenti. A Forlì e Cesena non avremo più i casi di operai o disoccupati eletti al parlamento come già capitato dal Dopoguerra ad oggi, sarà roba soltanto per ricchi. E sarà anche un colpo durissimo alla democrazia rappresentativa e costituzionale come l' abbiamo conosciuta fino ad oggi”: afferma Filippo Lo Giudice.

“Inoltre, parlare di 'risparmio' proponendo un taglio dei parlamentari con il mantenimento dell’ attuale bicameralismo e della busta paga dei deputati e senatori è quanto di più demagogico si possa proporre all’ opinione pubblica. Prima di tutto perché questo 'pseudo risparmio' colpisce il sistema democratico e non i reali costi della politica, e poi perché non abbatte le indennità, i rimborsi ed i benefit vari concessi ai parlamentari ed ai partiti senza mettere mano ai costi di funzionamento, faraonici, di Palazzo Madama e Montecitorio” aggiunge Filippo Lo Giudice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Chiediamo dunque di votare 'No', pur rispettando le sensibilità di chi in buona fede la pensa diversamente, auspicando che già dal 22 settembre si possa tornare a parlare di riforme compiute e condivise per l’applicazione di tutti quegli articoli della Costituzione che difendono e incentivano il lavoro e lo sviluppo fino ad oggi rimasti lettera morta” conclude il segretario Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice.