Riforma della Giustizia, anche la Lega Romagna alla manifestazione a Roma

Anche la Lega Romagna sarà a Roma alla Bocca della Verità alla prima manifestazione nazionale pubblica dopo lockdown e restrizioni sanitarie. "Anche per questo motivo abbiamo selezionato le tante richieste di partecipazione in modo da non creare eccessivi affollamenti - afferma il deputato Jacopo Morrone -. Ma è comunque un nuovo inizio, segno della ripartenza. Non si tratta, infatti, di una manifestazione 'contro' qualcuno o qualcosa, ma per lanciare la campagna referendaria sulla Giustizia. La riforma del sistema della Giustizia in Italia è ineluttabile. Il referendum con i sei quesiti che saranno sottoposti agli Italiani tocca sei 'nodi' specifici, rispetto alla riforma complessiva, la cui risoluzione è considerata fondamentale per una giustizia più giusta dai promotori, tra cui la Lega".