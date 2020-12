Rinvio sui quartieri, Pd e 'Forlì & Co': "Ritiro della delibera per la sua illegittimità, non per accordo politico"

"Leggiamo dal comunicato dell'assessora Cintorino che il rinvio del voto sul Regolamento dei quartieri sarebbe avvenuto sulla base di una intesa fra Amministrazione, capigruppo di maggioranza e capigruppo di minoranza. Da parte nostra smentiamo fermamente che questa intesa sia mai avvenuta. Purtroppo aggiungiamo, visto che per settimane abbiamo richiesto inutilmente un atto di apertura e responsabilità da parte di un'amministrazione che invece ha riaffermato pervicacemente la propria volontà di mettere al voto il Regolamento in questione senza ascoltare nessuno": a firmare la presa di distanza sono Soufian Hafi Alemani, capogruppo del Pd e Federico Morgagni, capogruppo Forlì e Co.

E continuano: "Ciò che è successo, in realtà, è che l'assessora ha dovuto prendere atto del parere del Segretario generale sulla fondatezza dei rilievi sulla legittimità del nuovo Regolamento dei quartieri avanzati dai nostri gruppi consiliari. L'Amministrazione ha dovuto quindi giocoforza ritirare il documento per ulteriori modifiche e approfondimenti. Da parte nostra ci siamo limitati a prendere atto con soddisfazione dell'ennesimo fallimento di imporre al Consiglio un voto a maggioranza su di un documento incoerente e di dubbia legittimità. Chiediamo quindi all'assessora di rettificare una dichiarazione in plateale contrasto con la realtà dei fatti".

E concludono: "Quanto ai quartieri, adesso si apre lo spazio per un serio confronto per arrivare ad un regolamento condiviso. Ma perché ciò avvenga è importante procedere nella serietà e nella onestà intellettuale. A partire dal fatto che l'Amministrazione riconosca il fallimento della forzatura tentata, evitando di trincerarsi dietro inverosimili ricostruzioni di presunte intese con l'opposizione che invece proprio la Giunta ha sempre rifiutato pregiudizialmente, nonostante tutte le sollecitazioni arrivate".