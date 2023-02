La deputata Rosaria Tassinari a 'Salotto blu': "Nella sanità i sindaci debbono aver maggiore voce in capitolo"

Rosaria Tassinari, ex assessore a Forlì ed ex sindaco di Rocca San Casciano, neo parlamentare del gruppo di Forza Italia, ha preso parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Tassinari ha descritto la propria esperienza alla Camera dei Deputati e di espressa su diversi temi di attualità, tra essi la gestione della sanità pubblica.

"L'attuale organizzazione delle Ausl, a cominciare da quella della Romagna, ha mostrato di essere troppo sbilanciata a favore della componente manageriale - ha detto -. Occorre pensare ad un ruolo diverso dei sindaci: sono loro a conoscere più di ogni altro le esigenze dei territori, particolarmente quelli meno favoriti. Un conto è organizzare un ospedale, un altro è garantire la medicina e l'assistenza di territorio. Stiamo lavorando in questo senso, così come al ripristino della funzionalità delle province".