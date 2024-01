Rotonda di Panighina, "dopo l'annuncio non si notano cantieri": Asioli (Bartnora) chiede spiegazioni

"Non si notano cantieri o lavori in corso di esecuzione". Barbara Asioli, capogruppo in Consiglio comunale della lista civica "Bartnora", chiede lumi sul perchè non siano ancora iniziati i lavori in corrispondenza dell'incrocio semaforico di Panighina lungo la via Emilia. L'esponente dell'opposizione, pochi giorni dopo l'annuncio dell'apertura del cantiere, vuole sapere "se i ritardi sono dovuti alla ditta assegnataria o se le autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione di questa opera strategica sono incomplete".

"Siamo consapevoli dell’importanza di questa opera per i cittadini che giornalmente si trovano a transitare lungo la via Emilia e da qui la nostra preoccupazione - continua Asioli -. Siamo certi che l’opera, benchè con ingiustificabile ritardo di quasi venti anni, verrà conclusa, ma al tempo stesso ci preoccupa non vedere l’impresa al lavoro. Ci auguriamo che i ritardi, se ve ne sono, non siano imputabili al nostro Comune".

L’opera che interviene sulla via Emilia e sulle strade Provinciali 5 e 65, del costo complessivo di 1,32 milioni di euro, è stata finanziata dalla Regione Emilia Romagna per 1,2 milioni e dalla Provincia di Forlì Cesena per 120mila euro. Si tratta, ricorda ancora Asioli, di una miglioramento della sicurezza stradale "che le imprese ubicate nella frazione e i residenti stanno aspettando da anni. Con tale opera si otterrà un miglioramento della viabilità in questa arteria stradale strategica nel collegamento tra Forlimpopoli e Cesena".

Nell'annuncio sull'apertura del cantiere fatto pochi giorni fa, il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, ha specificato che per “i prossimi due mesi non si lavorerà sulla strada, ma ai lati sulle interferenze, da aprile il cantiere entrerà nel vivo e dopo poche settimane sarà operativa la rotonda con lo spegnimento del semaforo". Tuttavia, sottolinea Asioli rivolgendosi alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e al consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese Daniele Valbonesi, "percorrendo il tratto di strada interessato, non si notano cantieri o lavori in corso di esecuzione. Tale situazione è stata evidenziata sui social con divertente ironia. Ma aldilà della facile ironia è necessario appurare come mai i lavori non sono stati iniziati. Ci riserviamo, nei prossimi giorni, di approfondire nell’ottica di vigilare sul rispetto dei tempi".