Santa Sofia, annuncio a sorpresa di Flavio Foietta: "Mi candido a sindaco con una lista genuinamente civica"

Flavio Foietta annuncia la candidatura a sindaco di Santa Sofia alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Una comunicazione data attraverso un post su Facebook nel quale spiega di aver "deciso di sciogliere la riserva su richiesta di amici e conoscenti dopo lunga meditazione". Foietta è già stato sindaco del comune bidentino dal 2004 al 2014. "Una scelta per una lista genuinamente civica, dove sono chiamati a dare il loro contributo tutti coloro che hanno a cuore il nostro paese - continua Foietta -. Pur rispettando e valorizzando ciò che di positivo è stato fatto, è necessario guardare il nostro paese in un prospettiva più ampia, ampliando i nostri orizzonti, organizzando progetti strutturali che coinvolgano la comunità e le realtà interne, nonchè soggetti esterni e tutti gli enti che insistono nel nostro territorio. Sulla base di questi concetti costruiremo il programma che presenteremo ai nostri concittadini". Foietta è il primo candidato ufficiale della campagna elettorale. Daniele Valbonesi, dopo due mandati, ha deciso di non ricandidarsi. Il centrosinistra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato sindaco. Il nome più gettonato è quello dell'assessora Ilaria Marianini.