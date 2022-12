Segreteria nazionale del Pd, dal comitato per Bonaccini un contributo di idee per il mondo del lavoro

Prosegue la costruzione della rete forlivese a sostegno di Stefano Bonaccini Segretario nazionale del Pd. Il comitato forlivese ha costituito il primo documento elaborato sul tema del lavoro che intende fornire un quadro sintetico delle principali priorità ed urgenze da porre al centro dell’agenda politica di democratici e progressisti. "È dirimente delineare un processo di riforma generale del mondo del lavoro, che sicuramente è complesso e lungo, ma che può cominciare da disegni di legge specifici, su cui si può coinvolgere tutta la sinistra italiana - spiegano i dem pro Bonaccini -: l’istituzione della settimana corta con la riduzione dell’orario lavorativo; la definizione di un salario minimo e della parità salariale fra lavoratrici e lavoratori; la legge sulla rappresentanza sindacale per risolvere la situazione dei contratti, una “giungla” da contrastare introducendo tre semplici tipologie di contratti lavorativi, da sostituire alle decine e decine che esistono ora: a tempo determinato, indeterminato e di formazione".

"Il Paese deve procedere speditamente verso una serie di riforme per il mondo del lavoro, con cui orientare il futuro dei democratici italiani, per ritrovare l’anima del Partito Democratico a partire dai pilastri del lavoro e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Raccogliendo quindi le battaglie “dei lavoratori sfruttati e malpagati”, che significa anche risanare il lavoro ‘povero’ che già c’è non solo pensare a come offrirne a chi non ce l’ha - aggiungono -. E, soprattutto, impegnarsi concretamente per risolvere la discriminazione di genere, che nel nostro paese è ancora presente, specie a livello salariale, e per dare ai giovani una prospettiva completamente diversa e positiva dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Un nuovo modo di concepire il rapporto tra vita e lavoro, un nuovo statuto per i lavoratori e le lavoratrici, una rinnovata stagione politica fondata sul lavoro".