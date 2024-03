Senza telefono da 9 mesi dopo l'alluvione: Mastacchi (Rete Civica) porta il caso in Regione

Ripristinare la linea telefonica fissa al Quartiere 4 di Forlì, danneggiata dopo l'alluvione, e intervenire su Tim perché ai cittadini e alle imprese arrivano le bollette da pagare anche se non possono usare il telefono. Sono le richieste di Marco Mastacchi, capogruppo di Rete civica, in un'interpellanza alla giunta in cui vuole sapere se si intenda attivarsi con Tim per il ripristino della "linea telefonica in un quartiere già devastato dall’alluvione, anche per garantire alle imprese di poter riprendere, se pur con diverse difficoltà, l’attività già fortemente compromessa".

Il consigliere, inoltre, chiede un intervento della Regione per le bollette "e i relativi solleciti di pagamento per una linea che non c’è e di cui Tim è perfettamente a conoscenza e anche per il ripristino dell’infrastruttura per aiutare i residenti anziani di quel quartiere, che avendo poca dimestichezza nell’uso degli smartphone rimangono sostanzialmente isolati, aumentando così la loro situazione di generale frustrazione".

Mastacchi ha sottolineato che ai cittadini che hanno contattato Tim in questi 10 mesi il gestore telefonico avrebbe risposto che il guasto alla linea "è irreparabile, non potendo essere sottoposta neppure a manutenzione, fino ad arrivare a consigliare di cambiare operatore; peccato che non ci siano operatori intenzionati a sobbarcarsi l’onere di riparare la centralina". Il consigliere afferma che "tanti residenti hanno disdetto il contratto, ma molti continuano a pagare le bollette dopo aver fatto i conti con ripetuti e frustranti solleciti per pagare un servizio che da quasi dieci mesi manca del tutto".