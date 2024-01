Si è riunito il direttivo del Club della Libertà di Forlì: "Forza Italia torni ad esprimere una posizione sui programmi"

"Rimettere al centro dell'iniziativa politica i contenuti e i progetti che lo stesso organo esecutivo considera fondamentali per il futuro della città". Questa la principale priorità del direttivo del Club della Libertà di Forlì, che conta diversi iscritti a Forza Italia, riunitosi martedì sera. "Dopo il periodo Covid, seguito dalla disastrosa alluvione che ha colpito la nostra città, si tratta ora di definire quali, per il Club, sono gli aspetti fondamentali per il prosieguo dell'attività amministrativa, anche in previsione delle prossime elezioni comunali - esordisce il portavoce, Rotilio Biserna -. A costo di essere ripetitivi, ma non per questo obsoleti, ribadiamo la necessità di intervenire sul centro storico e per questo elaborare un progetto in grado di rilanciare il cuore della città, e dare così una risposta vera al dramma che lo stesso sta vivendo. Si rende necessario rivedere la pianificazione commerciale oltre a quella urbanistica: sul piano infrastrutturale, poi, diventa indispensabile il collegamento di Forlì con le altre città della Romagna e con la costa adriatica".

Viene riaffermato "con forza l'interesse per un progetto di complanare da Carpinello al casello Cesena Nord dell'A14. Tutti gli interventi degli amici hanno sottolineato la necessità di intervenire concretamente sulle procedure nella pubblica amministrazione. Il confronto è poi proseguito sul problema della sicurezza; in questo contesto, il Club ha voluto lanciare un grido d'allarme per gli episodi di furti nelle abitazioni, soprattutto nel forese, che hanno devastato la vita dei cittadini di quelle realtà. Concretamente, si tratta, per il Club, di assumere iniziative per la crescita e lo sviluppo, al fine di garantire un prospero futuro alle giovani generazioni. Il direttivo del Club ha poi preso in esame le problematiche relative alla terza età e ai più fragili. In questo settore diventa non più procrastinabile un piano di rigenerazione urbana dell'intero centro storico, dal quale trarre risorse per la realizzazione di centinaia di abitazioni da destinare all'edilizia agevolata. Ciò produrrebbe una valida risposta alle circa 1000 persone ancora in graduatoria per una casa in cui vivere con le proprie famiglie".

Il Club ha ritenuto di dover ringraziare il Gruppo Consiliare di Forza Italia "per il lavoro svolto in questi anni, nonostante le defezioni registrate e in assenza di una presa di posizione coerente del partito. Ma per il direttivo del Club c’è di più. Il partito, a livello regionale e provinciale, non ha mai espresso nessuna posizione sui contenuti e sui programmi che avrebbero dovuto caratterizzare Forza Italia nel nostro territorio e, per giunta, non ha mai fatto proprie le posizioni espresse dal Gruppo Consiliare, rischiando, in questo modo, di condannare Forza Italia all'irrilevanza politica".

Conclude Biserna: "Con questo documento, il direttivo del Club vuole lanciare un ultimo appello alla parlamentare di Forza Italia (nonostante un congresso convocato con modalità inadeguate) perché non si chiuda in se stessa, perché non tratti le questioni come fatto personale e si possa, quindi dare insieme contenuto politico a Forza Italia a Forlì, così come ci ha insegnato il compianto e mai dimenticato presidente Berlusconi. Venerdì, in città, ci sarà il presidente Antonio Tajani; il Club confida di poter interloquire col segretario per rinnovargli la propria stima e, al tempo stesso, rappresentargli il disagio all’interno di un partito che, diviso, rischia di perdere i connotati veri di un partito liberale, cattolico, riformista ed europeista. Le ultime speranze del Club, quindi, riposte nell’incontro col segretario Tajani, perché si cambi strada e si possa realizzare un percorso nuovo e un rinnovato impegno unitario per il futuro di Forza Italia nel nostro amato territorio romagnolo".