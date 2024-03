Sicurezza, esercito per le strade? Acri: "Il prefetto spieghi perché dissente e coinvolga di più i quartieri"

Inserire Forlì nel progetto “Strade sicure”, con la dislocazione dell'Esercito a fianco delle forze dell'ordine per la sicurezza contro la criminalità? Da parte di Raffaele Acri, vice coordinatore del Quartiere Resistenza arriva il sostegno a Confcommercio, che lo chiede: “Esprimo concordia verso i commercianti e l’organizzazione che li rappresenta i quali chiedono di integrare delle pattuglie dell’Esercito con quelle delle Forze dell’Ordine, quale inserimento di Forlì nei capoluoghi vigilati dall’operazione Strade sicure”.

Tuttavia il prefetto Rinaldo Argentieri ha già manifestato il suo dissenso verso quest'opzione. Scrive Acri: “L’opinione e la valutazione che il prefetto esprime sulla scelta di diniego sull’opzione è assolutamente rispettabile anche per gli aspetti tecnici e di conoscenza connessi, purtuttavia per il cittadino residente e per i commercianti soprattutto del centro storico potrebbe essere interessante capire quali elementi in linea generale abbiamo invece suggerito di chiedere la collaborazione dell'Esercito per capoluoghi come Ferrara di recente e poco prima Rimini, Ravenna, Parma e Piacenza solo per rimanere nella nostra regione”.

Acri chiede quindi ascolto dei quartieri al prefetto: “Mi permetterei di suggerire al prefetto un confronto anche con i rappresentanti dei quartieri, altrimenti con ogni dovuto rispetto per il comitato “Orgogliosi forlivesi” ed il loro lodevole impegno, si rischia di cambiare argomento e ripetere l’errore. L’auspicio e quindi di un incontro con i coordinatori dei quartieri anche a fronte della disponibilità e contributo palesati ad esempio con l’adozione di progetti regionali in via sperimentale come il controllo di vicinato”.