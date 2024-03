Sicurezza, Fratelli d'Italia visita i comandi di Polizia e Carabinieri: "Solidarietà dopo gli attacchi subiti"

Una delegazione di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, composta dal presidente provinciale, il deputato Alice Buonguerrieri, dal coordinatore comunale di Forlì, Vincenzo Bongiorno, e dal coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, Nicholas Pellegrini, ha fatto visita sabato alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri per esprimere "incondizionata solidarietà alle Forze dell'Ordine dopo i violenti attacchi degli ultimi giorni". Al di fuori della Questura vi è anche stato l'incontro con i rappresentanti provinciali dei sindacati di Polizia, Sap e Siulp.

"Alle aggressioni fisiche in strada, mentre i tutori dell'ordine svolgono il loro prezioso lavoro, si aggiungono quelle verbali, amplificate dai social, che contribuiscono ad alimentare il clima d’odio contro le donne e gli uomini in divisa, che, ricordiamolo, rappresentano lo Stato - puntualizzano gli esponenti di FdI - Sono donne e uomini che ogni giorno mettono la propria vita al servizio dei cittadini per la difesa e la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. A loro va il nostro sentito grazie. I gravi fatti di Pisa, Firenze e Torino, solo per citare gli ultimi casi, testimoniano un clima inaccettabile di violenza verso le Forze dell’Ordine: ci aspettiamo un’unanime condanna contro questi fatti, ma purtroppo vediamo tanti, troppi, tentennamenti da parte della sinistra. L'unanimità, davanti a questi fenomeni, sarebbe il miglior antidoto contro l’intolleranza e la violenza. Aggressioni come queste sono semplicemente inaccettabili e il Governo Meloni sta dimostrando una ferma posizione per contrastare questa deriva e infatti ha inasprito le pene per chi si macchia di aggressioni verso i nostri agenti, una misura contenuta nel Ddl Sicurezza. Solidarietà alle Forze dell'ordine con i fatti, dunque, perché - concludono Buonguerrieri, Bongiorno e Pellegrini - dobbiamo tutelare chi ci tutela, perché la sicurezza è una priorità".