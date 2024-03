Elezioni, Rinaldini inaugura la sede del comitato elettorale. E incassa il sostegno di Bersani

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini, incassa il sostegno di Pierluigi Bersani, già presidente della Regione Emilia Romagna tra il 1993 e il 1996 ed ex ministro Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei governi Prodi I e D'Alema I, Ministro dei trasporti e della navigazione nei governi D'Alema II e Amato II e Ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi II. Rinaldini inaugurerà sabato alle 11 in Piazza Cavour la sede del comitato elettorale in vista delle amministrative del prossime 8 e 9 giugno che vedranno i cittadini di Forlì scegliere il nuovo sindaco. "Mi spiace molto non poter esserci per un altro impegno, perchè sarà il momento di lancio della campagna elettorale di Rinaldini", le parole di Bersani in un videosocial pubblicato sulla pagina Facebook "Graziano Rinaldini Sindaco".