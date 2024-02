Tajani eletto Segretario di Forza Italia, Tassinari: "Siamo in crescita anche in Emilia Romagna"

“Oggi inizia un nuovo capitolo della storia di Forza Italia. A nome del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna congratulazioni e auguri di buon lavoro al segretario Antonio Tajani, certa che saprà tener fede ai valori e principi che hanno reso grande il nostro partito e guidarlo con successo nelle sfide future”. Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e responsabile del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna, in una nota.

Aggiunge Tassinari: “Insieme al nuovo segretario Tajani, politico esperto che parla da moderato nella sostanza e nella forma, ci impegniamo tutti, come lui ci ha chiesto, ad ottenere alle prossime elezioni europee un risultato a doppia cifra, con una politica che scarta l’urlo e sceglie il ragionamento, abbandona gli estremismi e punta alla moderazione, non segue il populismo e la semplificazione per puntare a governare la complessità dell’attuale società. Se il nuovo segretario Tajani, come ha dichiarato, non è il nostro Maradona, è però il bravo allenatore della squadra nazionale di Forza Italia che gioca in tutti i campi e in tutti i ruoli dell’amata Italia, dai campi di quartieri e dei paesi, agli stadi delle grandi città, compresi quelli grandi e piccoli delle nove province dell’Emilia Romagna. In questi campi piccoli e grandi si impegneranno i nostri iscritti per servire il bene comune, formare la classe dirigente e creare un partito a servizio del Paese".

“La politica – ha spiegato - è fare solo ciò che è giusto. Non ciò che è conveniente, o popolare, o facile, ma ciò che è giusto. E per sapere ciò che è giusto, bisogna avere una coscienza, una visione, una missione. Bisogna avere il senso del dovere e della speranza. Il dovere di servire la collettività, di difendere la libertà, di promuovere la giustizia. E la speranza di costruire un futuro migliore, di superare le difficoltà, di realizzare i sogni”.

Riferendosi poi alla situazione dell’alluvione nella propria Regione del maggio 2023, la presidente del coordinamento regionale di Forza Italia ha proseguito: “In Emilia-Romagna abbiamo vissuto un momento davvero difficile, ma il governo ha dato una risposta immediata. Andremo a breve al voto in Emilia-Romagna, ci proporremo come centrodestra e come Forza Italia, con la nostra competenza, la nostra capacità, il nostro pragmatismo. Da Rimini a Piacenza, come in tutte le regioni italiane, vogliamo costruire quella grande casa dei moderati, tenendo sempre presenti quei valori di libertà e di giustizia che stiamo continuando a portare avanti. Vogliamo dare un futuro, una visione al nostro partito, e proseguire questo cammino sempre con il sole in tasca".

Rosaria Tassinari ha guidato il gruppo dei delegati della provincia di Forlì-Cesena al Congresso nazionale di Forza Italia, a Roma: Giuseppe Bettini, Joseph Catalano, Giuseppe Petetta, Raffaele Procicchiani, Luca Frassineti, Roberto Buda. Nel consiglio nazionale, oltre ai parlamentari, ai consiglieri regionali e coordinatori provinciali entra anche l’assessore comunale di Forlì Giuseppe Petetta, nell’elenco dei 20 eletti nella lista collegata ad Antonio Tajani.