Terza Giornata nazionale del personale sanitario, i ringraziamenti della deputata Rosaria Tassinari

“In occasione della terza Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, sociassistenziale (1,5milioni) e del volontariato (oltre 6milioni), esprimo tutta la mia vicinanza, tutto il mio ringraziamento e il mio incoraggiamento per l’opera che svolgono in Italia, e in particolare nelle province della Romagna e di Ferrara i professionisti e i volontari del settore”. Lo sostiene la deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

"Mi unisco ai ringraziamenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ‘a coloro che ogni giorno sono al fianco di chi ha bisogno, a sostegno della comunità e della Nazione’ - prosegue -. Il vostro lavoro è prezioso e l'Italia vi è grata’. Faccio mie anche le considerazioni del vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri, definirvi ‘apostoli dei valori’. Nella mia precedente esperienza di sindaco di un comune di 2mila abitanti e di assessore al welfare al Comune di Forlì (città di 120mila abitanti) so bene quanto sia importante e indispensabile la vostra opera sia come professionisti sia come volontari in uno dei settori fondamentali della società italiana”.

Ringrazio e incoraggio tutti i professionisti e i volontari del settore delle province di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, e in particolare i tanti volontari della Croce Rossa (150mila a livello nazionale) e delle Misericordie della Romagna e di Forlì (670mila in tutta Italia), con i quali ho sempre collaborato, apprezzandone l’impegno e la dedizione per il bene delle persone e della società nel suo insieme", conclude Tassinari.