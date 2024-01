Un gruppo di elettori di Forza Italia: "Noi siamo ancora quelli del '94"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Noi, un gruppo di elettori e di iscritti a Forza Italia, qualcuno addirittura dal 1994, ci siamo riuniti in occasione della ricorrenza del trentennale della nascita del partito. Le prime considerazioni che ci sono venute spontanee sono in merito a quanto avvenne, appunto, trent'anni fa e al pensiero che solo un uomo come Silvio Berlusconi avrebbe potuto valicare indenne la fase che sanciva la fine della Prima Repubblica, in una situazione di equilibri politici altamente precari. Ma poi, le nostre riflessioni sono scese a livello locale e, naturalmente, ci siamo chiesti: ma oggi a Forlì che cos'è Forza Italia? Chi la rappresenta e chi la governa? Oltretutto, ci siamo posti queste domande anche a seguito di alcune notizie apparse sulla stampa alcuni giorni fa. Il coordinatore provinciale - coordinatore che sembra essere stato eletto in un congresso di cui nulla sapevamo - racconta una storia dove si parla di squadre, di alleanze e di organigrammi, mentre di proposte e decisioni concrete sulla realtà locale non si fa menzione. Sempre il coordinatore parla di una bella squadra locale formata dalla parlamentare Tassinari, ma quando e dove si è creata questa squadra? e da chi è formata? Ah ... la squadra di Forza Italia ... Ma noi, in tutti questi anni, abbiamo letto di Forza Italia nel Comune di Forlì, in seno al Consiglio Comunale. Siamo rimasti molto delusi dal comportamento di alcuni Consiglieri, che noi abbiamo contribuito ad eleggere e che hanno scelto di andarsene per ragioni di opportunismo altrettanto riprovevole. In quei giorni, ci siamo anche resi conto che l'unico difensore di Forza Italia e delle sue prerogative era rimasto il consigliere Biondi, al quale noi, assieme a tanti altri, abbiamo ritenuto di accordare la nostra fiducia e il nostro consenso. Allora lo vogliamo dire ai cittadini forlivesi: quella delle idee e delle proposte è la Forza Italia che ci piace, è l'unica che conosciamo dalla discesa in campo di Berlusconi, trent'anni fa; è l'unica che ci appassiona, perché ha idee, progetti, iniziative per Forlì e per i nostri giovani. In buona sostanza, noi siamo ancora quelli del '94, potremmo dire, anche se qualcuno di noi è arrivato in Forza Italia più tardi; e nel partito in cui crediamo vorremmo che non prevalessero gli egoismi e i personalismi, bensì le iniziative concrete che abbiamo visto portare avanti, nel Consiglio Comunale di Forlì, con determinazione e caparbietà. Ci viene da concludere la nostra chiacchierata in modo molto semplice, popolare: tutti utili, nessuno indispensabile, ma un partito che tendesse ad eliminare gli utili, anche indispensabili, farebbe un'operazione suicida".

Un gruppo di elettori di Forza Italia